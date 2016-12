Capodanno in piazza in Fvg: ecco dove!

FVG - Non solo i quattro capoluoghi di provincia si apprestano a salutare il nuovo anno. Saranno infatti molte le manifestazioni a portare musica e divertimento per tutti nei cuori di città piccole e grandi

UDINE E PROVINCIA

Udine

Come da tradizione per Capodanno il Comune di Udine proporrà in piazza Primo Maggio, a partire dalle 22.30, una grande festa in musica e i fuochi d’artificio sparati dal colle del castello. Prima del tradizionale veglione, invece, il Teatro Nuovo ospiterà, alle 18, un concerto della Budapest operetta theatre orchestra, con un repertorio basato sui walzer di Strauss e l'operetta viennese.

Tarvisio

A Tarvisio, in piazza Unità d'Italia, l’amministrazione comunale si appresta a festeggiare l’arrivo del nuovo anno con intrattenimento musicale e spettacolo pirotecnico. Tutto a partire dalle 22. Per maggiori dettagli, qui.

Forni di Sopra

In piazza Centrale, a Forni di Sopra sarà possibile attendere il nuovo anno, dalle 22, a ritmo di musica. In programma, infatti, un dj set per accogliere il 2017.

Lignano Sabbiadoro

Piazza Fontana si animerà grazie alla musica coinvolgente della Movida Band, guidata dalla voce di Irene Guglielmi. Sul palco anche Maurizio Zamboni, che condurrà l’intera serata. Special guest sarà Stefano Corona direttamente da The Voice. Dopo il brindisi di mezzanotte, all’1 sarà la volta dello spettacolo pirotecnico (all’altezza dell’ufficio spiaggia 7). Quindi ancora dj set che farà ballare fino al mattino.

Cervignano

Il San Silvestro cervignanese quest’anno si sposterà in piazzetta del porto, non molto lontano da piazza Indipendenza. Tutto prenderà il via alle 22.30. In programma musica e tanto divertimento, per una serata condotta da Elisa Michellut, e che porterà con sé una grande novità: lo spettacolo pirotecnico sarà silenzioso.

Tolmezzo

L'Associazione Gruppo Borgo Shanghai con il Patrocinio e la collaborazione del Comune di Tolmezzo, presenta il Capodanno a Tolmezzo, il tendone riscaldato in piazza XX settembre a partire dalle 21, con ingresso gratuito, offrirà tanta musica e divertimento.

Palmanova

In piazza Grande dalle 22 musica e animazione con i deejay di Radio Company. A mezzanotte brindisi e fuochi d'artificio.

Kolovrat

Torna l’affascinante passeggiata notturna di Capodanno: la Pro Loco Nediške Doline – Valli del Natisone offre l’opportunità agli appassionati delle camminate di trascorrere la serata di San Silvestro immersi nella natura, in un suggestivo paesaggio invernale, lungo la dorsale della catena del Kolovrat. Vivremo la magia della montagna di notte ed il tepore del Rifugio Solarje (punto di partenza e di arrivo) dove, allo scoccar della mezzanotte, brinderemo insieme al Nuovo Anno e dove proseguiremo la serata gustando le prelibatezze del Rifugio, accompagnate da un piacevole sottofondo di musica dal vivo.

Cividale

Musica e dj set per salutare il nuovo anno ballando, a Cividale, dalle 21.30. Viaggio con treno FUC Udine-Cividale gratis esibendo il tagliando della prevendita. Inoltre c’è la disponibilità di navette per altre località (su prenotazione) Ingresso a pagamento. Vietato l'ingresso ai minori di 16 anni. E' obbligatorio avere con sé un documento d'identità da esibire all'ingresso.

TRIESTE

Trieste

Per salutare il 2016 in piazza Unità, a Trieste, sono in programma i ‘Fuochi danzanti’: uno spettacolo che si preannuncia unico, realizzato dalla Parente, che ha curato lo show per l’Expo 2015 e che ha già ricevuto due premi Guinness per i suoi allestimenti pirotecnici. La festa inizierà alle 22.30 e terminerà all’1.30 e sarà organizzata dalla società Xenia che fa capo alla O-Shera, che gestisce emittenti radiofoniche come Radio Company o Radio 80. La musica accompagnerà sia i fuochi che l’animazione in piazza e prevede grandi classici di molti generi musicali, dalla disco music al pop al rock, non un semplice dj set ma anche band che si esibiranno dal vivo sul grande palco.

PORDENONE E PROVINCIA

Pordenone

A Pordenone torna il grande Capodanno. Sul palco di piazza XX Settembre i Bluebeaters per ballare a ritmo di ska. In programma anche la miglior musica di tutti i tempi dagli anni '50 ad oggi selezionata dal Dj Lino Lodi, per far ballare tutte le generazioni. E a mezzanotte i fuochi d'artificio. Ma ci saranno anche altre sorprese, qui.

Sacile

La loggia del Municipio ospiterà una serata, dalle 23, al ritmo del miglior Swing italiano ‘40,’50, ‘60 e delle grandi disco hits dagli anni ’70 ai ’90.

GORIZIA E PROVINCIA

Gorizia

È tutto pronto in piazza Vittoria per i festeggiamenti del Capodanno 2016. Musica, enogastronomia e fuochi d'artificio.

Grado

Capodanno in Piazza anche a Grado, dalle 22 del 31 dicembre. Exes in concerto e dj set (a cura delle associazioni Sogit e Admo).

Monfalcone

Il Capodanno di Monfalcone prenderà il via alle 20, in piazza della Repubblica, con uno spettacolo di pattinaggio sul ghiaccio. Dalle 22, invece, tanta musica con dj Enzo Zippo e dj Luca Bix.