Virus aggressivo e "ballerino": è l'influenza di quest'anno

FVG – E’ boom di ricoveri e contagi per l’influenza in questo fine anno. Arrivata in anticipo rispetto alla ‘tradizione’, anche se ha già costretto a letto milioni di persone, il picco deve ancora arrivare. Ma se si continua di questo passo non tarderà. Colpa del virus, particolarmente aggressivo e ‘ballerino’. Ecco perchè lo definiamo così.