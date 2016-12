Pare che il 2017 sarà l'anno di svolta per il crowdfunding

FVG - Secondo un recente studio di Starteed, crowd-company che sviluppa soluzioni tecnologiche proprio nel mercato del crowdfunding, il mercato italiano del crowdfudning varrebbe ben 67 milioni di euro. Sempre che si considerino solo le campagne con esito positivo, dove è avvenuta realmente una transazione economica, escludendo quindi quelle non andate a buon fine o non ancora concluse. Un bilancio positivo se restiamo entro in confini nazionali, ma ancora lontano dalle cifre europee che si attestano intorno ai 4,2 miliardi di euro nel 2015 (secondo uno studio commissionato dalla Commissione Europea). Ecco qui cosa aspettarsi per questo nuovo anno.