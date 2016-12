Catine 'madrina' della Gubana da Guinness

CIVIDALE - Sarà un dolce primo giorno dell’anno a Cividale. Una tradizione che si rinnova da ben 11 anni e che continua ad attirare curiosi, ma soprattutto golosi! Alle 19 circa, infatti, sotto il loggiato del palazzo comunale delle Città Ducale sarà sfornata e offerta in degustazione la Gubana da Guinness. L’iniziativa, promossa dal caffè Caffè San Marco sarà anticipato da un’altra degustazione, quella frico, offerto dalla trattoria cividalese ‘La Terrazza’, già promotirice di un altro primato, quello, proprio, del Frico più grande. Ma l’appuntamento non soddisferà solo i palati, ma anche le orecchie dei presenti: per l’occasione, infatti, è in programma (dalle 20) uno spettacolo di Catine, la simpaticissima Caterina Tomasulo con le sue '50 sfumature di friulano'.