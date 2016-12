Incidente all'inizio di viale Venezia: ferito bimbo di 5 anni

PASIAN DI PRATO - Incidente alle porte di Udine nel pomeriggio di venerdì. Il 'botto' si è verificato poco dopo le 16 alla fine di viale Venezia, in comune di Pasian di Prato. Due auto si sono scontrate (le cause sono in corso di accertamento da parte della Polizia locale) ed è rimasto ferito un bimbo di 5 anni. Immediatamente soccorso da un'ambulanza del 118, il piccolo è ricoverato nell'ospedale di Udine. Non sarebbe in gravi condizioni. Incolumi i due conducenti delle auto.

L'incidente ha creato notevoli disagi alla circolazione veicolare, che a quell'ora era piuttosto intensa. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Udine che si sono occupati della bonifica della carreggiata e della messa in sicurezza dei mezzi.