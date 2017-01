Le parole più cercate nel 2016? Ecco cosa dice Google

FVG - Il 2016 si è appena concluso. È stato un anno bisestile, da molti considerato ‘funesto’. E, per certi versi, potrebbe in effetti aver confermato la sua brutta nomea, visti gli accadimenti. Non sono infatti mancati eventi drammatici come attentati, avversità meteorologiche, terremoti, lutti più o meno illustri e via discorrendo. Ma, a ben vedere, ogni anno ha le sue gatte da pelare. E così anche gli argomenti e le parole più ricercati su Google un po’ rispecchiano quanto è avvenuto durante i 12 mesi. Vediamo insieme quali sono, secondo quanto riportato dallo stesso Google.