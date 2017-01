Donna ferita scendendo dal Lussari: primo soccorso del 2017

TARVISIO - Primo intervento dell'anno per la stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino Fvg, allertata verso le 4 del mattino per una donna del 1974 scivolata sul sentiero del Pellegrino al rientro dal Monte Lussari.

E. C., di Spilimbergo, socia Cai, stava percorrendo gli ultimi metri del noto sentiero in compagnia di una comitiva di amici quando è scivolata sul ghiaccio fratturandosi una caviglia. La chiamata alla Stazione di Cave è arrivata dal 118 alle 3.50 del 1° gennaio. Sono intervenuti cinque tecnici del Soccorso di Cave assieme alla Guardia di Finanza, che hanno portato giù la donna con la barella a mano. La comitiva era attrezzata con le torce frontali e la donna non indossava i ramponi. Il tratto finale del sentiero del Pellegrino è molto spesso ghiacciato in periodi di scarsa presenza di neve. L'intervento si è concluso alle 5 del mattino, con la consegna delle donna all'ambulanza che l'ha trasportata all'ospedale di Tolmezzo.

Poche ore prima, la stazione di Udine del Cnsas, è intervenuta sul Monte Cuarnan per due persone che avevano smarrito l'orientamento al calar del buio.Un uomo A. C. classe 1969 di Manzano e una donna V. N., del 1955, di Corno di Rosazzo hanno richiesto l'intervento dei soccorritori perché non trovavano più il sentiero di discesa. I tecnici del Soccorso Alpino (cinque uomini e un operatore cinofilo) assieme al soccorso alpino della Guardia di Finanza li hanno rintracciati e raggiunti nei pressi del decollo dei parapendii, in località Ors di Cuarnàn ad una altitudine di circa 1200 metri. Con l'aiuto delle torce li hanno accompagnati alla loro automobile presso il parcheggio della sottostante Malga Cuarnan.