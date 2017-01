Picchia moglie e figlioletto e poi tenta di aggredire i carabinieri

TARCENTO – Un cittadino straniero di 24 anni è stato arrestato per aver picchiato la compagna e il figlioletto di pochi mesi, oltre che per avere tentato di aggredire i carabinieri.

L’uomo, qualche giorno fa, è tornato a casa in evidente stato di ubriachezza e ha preso di mira la convivente 22enne e il neonato. Smaltita la rabbia, se n’è andato. Ed è proprio in quel momento che la ragazza ha chiamato il 112. Il fatto è successo in uno dei Comuni delle Valli del Torre.

I carabinieri di Tarcento sono arrivati sul posto in pochi minuti, rintracciando l’uomo poco distante dall’abitazione. Invece di calmarsi, il 24enne ha cercato di aggrediti gli uomini dell’Arma, sferrando calci e pugni. L’uomo è stato quindi immobilizzato e ammanettato.