Abbuffate festive, come rimediare ai chili di troppo

FVG - E’ ormai una consuetudine: per molti italiani, pranzi e cenoni delle feste sono sinonimo di eccessi a tavola. Il rischio di mettere su fino a 3 chili in più in media è reale, avvertono gli esperti. Anche perché, da inizio dicembre, sulle tavole si hanno un eccesso di 1.500 calorie al giorno. Ma se si è ecceduto, si può rimediare con i consigli degli esperti. Eccoli qui.