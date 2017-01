Cosa abbiamo comprato su Amazon? E' stato un anno da record

FVG - Un anno da record per Amazon che complice Black Friday e Natale ha visto incrementare sempre più le casse. Merito anche degli shopper, sempre più inclini ad effettuare acquisti online. I clienti in tutto il mondo hanno dimostrato di amare la consegna veloce per i loro regali di Natale, infatti, in questo periodo di festività Amazon ha venduto più di un miliardo di articoli in tutto il mondo con Prime e con la Logistica di Amazon. Ecco cosa abbiamo comprato su Amazon.