Cuciniamo con… Lo Chef stellato Luca Veritti

RAVASCLETTO - Il Masterchef carnico, in collaborazione con Carnia Welcome, ha preparato una sorpresa per gli appassionati di cucina: una serata di showcooking e degustazione con lo chef stellato Luca Veritti. La lezione di cucina si terrà venerdì 27 gennaio dalle 19.30 alle 22.30 al ristorante dell’Hotel ‘La Perla’ di Ravascletto: un’occasione unica di ammirare all’opera un talento nostrano che ha avuto successo e riconoscimenti di assoluto livello: la blasonata Stella Michelin abbinata al proprio nome.

La storia di Veritti è da sogno

Ragioniere, in ufficio davanti al computer, sogna di cambiare. Studia per diventare cuoco e inizia a lavorare nelle cucine dei ristoranti, naturalmente inizia col fare la gavetta, affiancando chef celebri. Finirà per approdare a Venezia dove, in silenzio e in perfetto stile carnico, lavorando sodo e mettendoci tutto l’impegno possibile, si pone dietro le quinte del Met Restaurant, all’Hotel Metropole. Cerca di dare la sua impronta lavorando sulla tradizione, che pur caratterizzando la sua cucina, gli pone dei limiti. Allora elabora le stesse ricette guardando alla contemporaneità: le esprime in forme geometriche, colorate, inattese. Il piatto rimane lo stesso, ma è un racconto in due stili, è un messaggio in due lingue. Nasce la cucina Tracontemporanea. In soli 18 mesi la Guida Michelin decide di premiare il talento dello Chef e fa brillare una Stella sul suo nome.

Informazioni

Per partecipare alla serata si può prenotare on line sul sito www.cuciniamocon.it oppure scrivendo a info@cuciniamocon.it o telefonando al 347 5458714