Un 25enne friulano fa tendenza su Instagram: segnalato da Cosmopolitan

UDINE – E’ di un friulano uno dei 15 profili Instagram da seguire (nel mondo) secondo la rivista Cosmopolitan. Tra modelli, dj, blogger e attori, anche l’udinese Gabriele Montanari (@gas_15) è stato inserito nella speciale classifica, in edicola sul numero di gennaio di Cosmopolitan. Montanari, che ha 25 anni ed è l’amministratore unico di Delta Askii, viene definito da Adelaide Barigozzi, che ha curato il servizio per la rivista, «lo Zuckerberg italiano, ma bello».

Una sorpresa anche per il diretto interessato, Gabriele Montanari. «E’ stata una piacevole sorpresa non posso negarlo – afferma –. Attraverso la mia attività di imprenditore del web, ho sempre veicolato ciò che facevo e dove mi trovavo sui social network. Evidentemente questo mio modo di comunicare è stato notato». Montanari utilizza gli strumenti social per raccontare sé stesso e il suo lavoro, e il fatto di essere stato citato da Cosmopolitan per il suo profilo Instagram costituisce, in qualche modo, una conferma dell’ottimo lavoro svolto fino a oggi. «E’ stato molto gratificante apparire su Cosmopolitan - ha confessato – soprattutto perché a essere apprezzato è il mio modo di comunicare e di fare impresa. E questo nonostante il mio lavoro sia molto distante da quello degli altri ragazzi selezionati, che si occupano di moda, di tendenze, di costume».

Montanari, come si diceva, ha 25 anni. Ormai da 3 anni, con Delta Askii sta inseguendo il suo sogno di imprenditore del web. Un’attività che l’ha portato a guidare un team di oltre 20 persone, con sedi a Udine e a Milano, in via Tortona, e a chiudere, per il terzo anno consecutivo, un bilancio in utile. «Il meglio arriverà nel 2017 – conclude Montanari – dopo aver sviluppato tecnologie per altre aziende, saremo ufficialmente sul mercato con i nostri prodotti». Nel frattempo, come suggerito da Cosmopolitan, potete tenere d’occhio il profilo Instagram di questo giovane, che, ne siamo certi, saprà ancora far parlare di sé.