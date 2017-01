Due escursionisti sorpresi dal buio e recuperati dal Soccorso Alpino

PONTEBBA - Intervento di soccorso sul Monte Cit, in Comune di Pontebba, lunedì pomeriggio poco dopo il tramonto. Alle 16 è arrivata una richiesta di sos al Centro internazionale di polizia di Thörl Maglern (Austria), che a sua volta ha allertato la Guardia di Finanza di Sella Nevea e attivato l'intervento della stazione del Soccorso Alpino di Moggio Udinese.

Due uomini di Torino, V. C. classe 1979 e G.M.S. classe 1983, hanno richiesto aiuto perché colti dal buio al rientro da una escursione. I due erano partiti dall'abitato di San Leopoldo Laglesie (altitudine, 600 metri), frazione di Pontebba, e volevano raggiungere Passo Pramollo passando per il sottogruppo dei Monti Cit, seguendo il sentiero Cai 523.

A quota 1.500 metri non hanno potuto proseguire a causa di una frana che rendeva il percorso difficoltoso e hanno deciso di tornare indietro. Non avendo portato con sé le torce frontali sono però stati colti dal buio e hanno deciso di contattare il 112. Alle 17 una squadra di soccorritori composta da due tecnici della Guardia di Finanza di Sella Nevea e quattro uomini del Soccorso Alpino di Moggio (partiti a scaglioni di due) si è incamminata per raggiungerli. Li hanno trovati alle 19.20 e scortati alla luce delle pile a valle. L'intervento si è chiuso alle 21.