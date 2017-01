Laboratorio per bambini al Visionario

UDINE – La Mediateca Mario Quargnolo e il Visionario inaugurano il 2017 con una serie di laboratori pensati per i più piccini! Si comincia domani martedì 3 gennaio alle 15 con ‘Hai mai visto i nerini del buio?’, ispirato alle simpatiche creature nate dalla fantasia del maestro dell'animazione Hayao Miyazaki. Il laboratorio sarà curato da Chiara Giorgiutti ed è adatto a bambini dai 5 anni in su.

Giovedì 5 gennaio

In occasione dell’uscita dell’attesissimo film di Spielberg, giovedì 5 gennaio, sempre alle 15, i bimbi (dai 7 anni) potranno partecipare a 'Il ggg fra pagine e immagini’, un incontro sul gigante più amato dai bambini, a cura della libreria per ragazzi La Pecora Nera. Letture di brani del romanzo, immagini e filmati tratti dal film, curiosità sull’autore, per passare un’ora in piacevole compagnia di Roald Dahl.

Gli appuntamenti per i più piccini continueranno nel lungo weekend dell’epifania, con proiezioni e laboratori in programma già al mattino! I laboratori sono ad ingresso gratuito su prenotazione (mediateca@visionario.info).

