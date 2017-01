AQUILEIA – I carabinieri di Aquileia vedono un’auto che sta facendo delle manovre pericolose. Scatta quindi un breve inseguimento. Una volta fermato il guidatore, un 25 enne cittadino straniero, viene accompagnato in caserma.

In caserma

In palese stato di alterazione alcolica e sprovvisto di documenti, non solo rifiuta di sottoporsi al relativo accertamento con l’alcol test, ma minaccia gli uomini dell’Arma. Per il ragazzo è quindi scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Udine.