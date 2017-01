Le Alpi friulane protagoniste del nuovo video promozionale di Italia.it

FVG - Italia.it ha scelto le Alpi friulane. Le belle vette che avvolgono la regione sono infatti protagoniste di un video, breve quanto suggestivo, attraverso il quale Enit - Agenzia Nazionale del Turismo, racconta le tantissime opportunità offerte dalla montagna italiana. Si tratta di «una campagna promozionale di Enit su Eurosport realizzata in collaborazione con le Regioni, che ringraziamo per le immagini e per l'entusiasmo con cui hanno aderito a questo progetto. Uno spot per promuovere il prodotto montagna dell'arco alpino in Germania, Francia, Gran Bretagna, Spagna, Russia, Polonia e Svezia». E’ così che l’ente racconta questa novità di fine anno (la prima pubblicazione lo scorsi 29 dicembre) con l'inno #BetterTogether.

Le Alpi non smetteranni di stupirvi

«Vi accompagniamo alla scoperta dello straordinario paesaggio dell’arco alpino italiano. - spiegano dall’ente - Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta , Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia vi offrono tantissime opportunità per praticare sport in montagna in tutte le stagioni, dallo sci alle camminate agli sport estremi. Non solo, troverete anche numerose stazioni termali per rilassarvi a fine giornata. Dalle Dolomiti ai ghiacciai del Monte Bianco la vacanza sulle Alpi non smetterà di stupirvi».