‘Befane in place’ torna in piazza San Giacomo

UDINE - A Udine arriva l’Epifania con il tradizionale appuntamento ‘Befane in place’, la cinque giorni dedicata a bambini e adulti che chiude in bellezza le festività. Sedici casette in legno esporranno in Piazza San Giacomo i prodotti artigianali e le specialità eno-gastronomiche tipiche del periodo natalizio. Appuntamento quindi dal 4 all’8 gennaio ogni giorno dalle 9 alle 20, con il mercatino dedicato.

Il mercatino

‘Befane in place’ è un'occasione per fare shopping e acquistare i regali con cui riempire le calze per i bambini, degustare vin brulè, dolci, caramelle, frittelle, cioccolatini, cioccolata calda, carbone; ammirare i lavori di artigianato artistico provenienti da tutto il mondo realizzati in legno, pelle, cuoio, tessuti e acquistare prodotti di erboristeria e naturalmente le calze per la befana. Inoltre porcellane inglesi, oggetti in cuoio personalizzabili, scarpe fatte a mano, sciarpe di seta e prodotti dell’artigianato fiorentino.

Gli espositori arrivano da tutta l'Italia

Dalla Puglia, dalla Sardegna, dalla Sicilia, dal Piemonte e dalla Liguria. Dall'estero ci saranno gli stand dall’Ecuador, dal Nepal, dalla Lapponia. Un’ottima occasione per concludere le feste natalizie e per richiamare le persone in centro città nei giorni che coincidono con l’inizio dei saldi.

Per i bimbi

L'appuntamento più atteso dai bambini è per giovedì 5 gennaio dalle 11 e per tutta la mattinata in piazza San Giacomo. Gonnellone scuro e ampio, un grembiule con le tasche, uno scialle, un fazzoletto o un cappellaccio in testa, un paio di ciabatte consunte, il tutto vivacizzato da numerose toppe colorate: sarà impossibile non riconoscere le tre befane che si aggireranno tra le casette in legno e intratterranno i più piccoli con giochi, animazioni e distribuiranno caramelle! Inoltre, saranno a disposizione per farsi fotografare insieme ai bambini, ma anche ben liete di farsi immortalare con un selfie dai più grandi.

Informazioni su www.flashstand.it