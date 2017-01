Auto danneggiate nei pressi dell'ippovia tra Tavagnacco e Pagnacco

TAVAGNACCO – Ancora un episodio di criminalità a Tavagnacco, nei pressi dell’Ippovia. Come già accaduto più volte in passato, a essere prese di mira sono le automobili di coloro che scelgono le strade sterrate per passeggiare o correre. Questa volta è accaduto in via Campumero, al confine tra i territori di Tavagnacco e Pagnacco, dove si trova uno degli accessi dell’ippovia. Una donna ha lasciato l’auto parcheggiata e al suo ritorno ha trovato il lunotto posteriore infranto. Per questo ho voluto utilizzare i social network per mettere in guardia altri che, come lei, posteggiano l’auto in quella zona.

Ecco la testimonianza di Elena Miscoria postata su Sei di Udine se…: «Vorrei condividere la mia esperienza al fine di mettere in guardia più persone possibile ed evitare altri spiacevoli episodi. Ieri ho parcheggiato l'auto all'inizio di via Campumero (strada provinciale 51 zona Tavagnacco lungo l'ippovia ) alle ore 15.00. Al mio ritorno, alle ore 16.45, ho trovato il lunotto posteriore dell’auto in frantumi. All'auto parcheggiata vicino la mia avevano forzato la serratura ed i proprietari mi hanno riferito che nei giorni scorsi sono avvenuti svariati episodi analoghi, ma nessuno ha segnalato la cosa. Se l'avessi saputo probabilmente non mi sarei recata in quel luogo!».