L'UniUd 19^ fra i 61 atenei pubblici italiani

UDINE – Udine è 19^ fra i 61 atenei pubblici italiani. A decretarlo Il Sole 24 Ore che, come di consueto, ha presentato la sua classifica annuale. Il Polo friulano perde una posizione rispetto all’anno passato, pur attestandosi ben sopra la metà e in deciso disstacco dall’altro ateneo regionale, quello triestino, che invece è al 29° posto, e che guadagna una posizione rispetto al 2015.

Sono 12 gli indicatori considerati

L’analisi e il conseguente ranking è stato stilato dal quotidiano economico a seguito di un’analisi che ha preso in considerazione 12 indicatori che nel loro complesso misurano i risultati di didattica e ricerca. Più in generale la qualità. Il risultato complessivo sottolinea come siano soprattutto i grandi atenei a offrire un ‘pacchetto migliore’. Al contempo emerge ancora una volta come il nord si trova davanti al sud: Verona e Trento si confermano le migliori università d’Italia, la ‘Parthenope’ di Napoli e l’università della Calabria, chiudono invece la classifica.

Nel dettaglio

Ma tornando alla situazione friulana e addentrandoci nei dettagli offerti dall’analisi del Sole, emerge come Udine è 9^ in quanto a percentuale di studenti che risultano occupati a un anno dal conseguimento della laurea. Interessante anche il 10° posto in termini di mobilità internazionale, attraverso progetti come l’Erasmus e l’11° gradino guadagnato grazie alla qualità dei dottorati. Da segnalare anche il buon livello di stage formativi in azienda che consente all’Ateneo friulano di guadagnare la 14^ posizione in Italia (contro la 33^ posizione di Trieste). I numeri salgono quando si parla di ricerca, didattica e attrattività. In questi casi l’UniUd si trova rispettivamente al 20°, 21° (Trieste al 14°) e 24° posto. In quanto ad attrattività, in particolare, Udine viene battuta da Trieste considerata più appetibile dai giovani in procinto di iscriversi a un corso di laurea (il capoluogo giuliano è infatti 12°). L’Università friulana raggiunge invece metà classifica in quanto a studenti che scelgono di iscriversi nuovamente dopo il primo anno: su 100 solo 76 confermano la scelta. Diversa faccenda è quella che riguarda l’indice di sostenibilità. In tal caso Udine scende vertiginosamente e arriva al 52° posto: la media di docenti di ruolo per materie considerate ‘basilari’ è infatti piuttosto basso. Non va meglio con il voto che gli studenti danno alla propria Università: 34° posto per Udine e 49° per Trieste.