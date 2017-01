Informativa dal Fvg: i terroristi potrebbero colpire con i droni

UDINE – La minaccia, ora, arriva dal cielo. L’alert arriva da uno dei comandi di Polizia di frontiera del Friuli Venezia Giulia (non si sa se di Tarvisio, dell’Isontino o di Trieste) e mette in guardia sul possibile utilizzo, per attacchi terroristici, di droni.

Nella comunicazione arrivata al Viminale dalla nostra regione, si raccomanda la «massima attenzione e cautela nei servizi di vigilanza» a causa di «un possibile attacco terroristico di matrice islamica» che potrebbe essere compiuto «anche con l'impiego di droni nonchè di autovetture rubate». Una segnalazione scaturita da un’indagine nata proprio in Friuli Venezia Giulia.

Anche se non c’è nessun allarme specifico, l’utilizzo dei droni è da qualche anno consuetudine per gli eserciti di Usa, Russia e Francia, che bombardano le postazioni dell’Isis tra Iraq, Afghanistan e Siria utilizzando questi mezzi aerei radiocomandati.