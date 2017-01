La solenne Messa dello Spadone torna a Cividale

CIVIDALE DEL FRIULI – Torna la solenne Messa dello Spadone a Cividale del Friuli. Nel Duomo della città ducale, il 6 gennaio dalle 10.30, sarà monsignor Andrea Bruno Mazzocato a celebrare la funzione.

Dal 1366

Come vuole la tradizione, il Diacono si presenta, tra il fasto delle dignità capitolari, con l'elmo piumato in testa, la spada sguainata nella destra e nella sinistra un prezioso Evangeliario del XII secolo, dalle valve sbalzate e dorate. La cerimonia ricorda l'investitura che un tempo il Patriarca riceveva dalle mani dell'Imperatore, quale signore feudale di tutta la regione. La spada, con la quale il Diacono saluta con gesti antichi autorità e popolo, è ancora quella originale offerta dai cividalesi al Patriarca Marquardo von Randeck, in occasione del suo ingresso a Cividale.

La rievocazione storica

Subito dopo la Messa dello Spadone, dalle 11.30, si svolge la rievocazione storica dell'entrata del Partiarca Marquardo von Randeck avvenuta il 6 luglio 1366. Rigorosamente con costumi medieoevali, riproducenti fedelmente abiti dell'epoca, i figuranti ricostruiscono un frammento importante della storia cividalese. Durante tutto il percorso e nei momenti culminanti, il corteo è accompagnato da musiche riecheggianti antiche melodie e suoni tipici del Medioevo che creano un'atmosfera suggestiva e affascinante. Il corteo patriarcale giunge in Piazza Duomo dove ha inizio l’atteso cerimoniale.

Nel pomeriggio

Dalle 14 sono in programma delle dimostrazioni di tiro con l'arco medievale (tiri di prova per il pubblico) a cura del gruppo storico Forojuliense, ma anche musica medievale, scherma antica a cura della Compagnia de' Malipiero, giullarate e bizzarrie di fuoco con i Gallistriones , rullate dei tamburi di guerra di Cividale del Friuli. Alle 16 la giornata giungerà al termine con il corteo dei gruppi storici di Cividale.