In Friuli si sta sperimentando un sistema 'abbatti drone'

UDINE – Il rischio terrorismo è sempre ai massimi livelli, anche in Italia. E’ notizia di qualche giorno fa, giunta proprio dalla Polizia di frontiera del Friuli Venezia Giulia, che i terroristi dell’Isis potrebbero colpire con l’ausilio di droni. E proprio in questa regione, a Udine, c’è un’azienda che da mesi sta lavorando sulla sicurezza legata al disinnesco e all’abbattimento di droni utiulizzati per i furti nelle abitazioni o nelle aziende. E’ la Saro Al srl che ha allacciato una collaborazione, quattro mesi fa, con la Md System.

«Tutto nasce dall’esigenza di alcuni nostri clienti, derubati grazie all’utilizzo di droni – hanno spiegato Diego Mansutti e Marco Cavalli di Md System –. Un imprenditore, ad esempio, si è lamentato del furto di alcuni materiali presenti nel piazzale della sua ditta scovati proprio con l’utilizzo di droni. Un altro nostro cliente, invece, ci ha segnalato che i sistemi di allarme della sua villa sono stati elusi proprio grazie a queste 'macchine volanti'. Ecco perché abbiamo cominciato a lavorare in questo ambito». Nel mondo, chi è all’avanguardia nel campo dell’abbattimento dei droni, è Israele, da anni impegnato nella sicurezza del proprio territorio. Ecco perché i sistemi messi a punto da Saro Al srl e da Md System si basano su tecnologia israeliana, ovviamente nata da sperimentazioni di tipo militare.

Le ricerche sul tipo di tecnologia da impiegare hanno permesso di mettere a punto un sistema (in una sua versione precedente già utilizzato per la sicurezza degli Europei di calcio) in grado di intercettare la presenza di un drone, entrare nella sua frequenza e accompagnarlo a terra o in altri luoghi sicuri. Non lo fa precipitare, come accade con altre tecnologie, ma lo fa atterrare in maniera controllata. «Presenteremo questo sistema tra qualche settimana proprio a Udine, in anteprima nazionale – assicurano Mansutti e Cavalli – invitando le forze dell’ordine e chi ha il compito di gestire obiettivi sensibili. Crediamo che in termini di sicurezza, la prevenzione sia determinante». Un sistema che ha un controllo a 360° del luogo in cui viene installato e che quindi può essere molto efficace in ville o aziende di una certa dimensione, capace di neutralizzare ogni tipo di drone.