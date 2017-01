La Cabossa di Aquileia 'festeggia' 25 anni!

AQUILEIA – Cabossa, è così che si chiamano il (più noto) Pignarûl ad Aquileia e in diverse località della bassa friulana. L’origine dei fuochi si perde in tempi lontani. Tempi antichi così come la cittadina che ogni anno rinnova la cerimonia propiziatoria. Pare che l’origine possa rifarsi al culto di Beleno, antica divinità proto-celtica della luce e del fuoco che fino al VI secolo d.C. conservò grande importanza per la popolazione.

Il rito dell’accensione del fuoco

Quest’anno è un quarto di secolo dalla prima accensione da parte dell’Ado di Aquileia. Un tempo la Cabossa veniva preparata e accesa da ogni famiglia utilizzando cose povere o oramai inutili, non certo le canne del mais che erano usate come lettiera per gli animali. I tempi, non certo di grande abbondanza e prosperità, non davano alle persone grandi occasioni per stare in allegria, perciò la notte dell’accensione dei fuochi epifanici era sera di festa. Osservando e scaldandosi accanto al fuoco, si beveva vin Brulè e si mangiava la salsiccia cantando filastrocche in friulano come per esempio ‘Pan e Vin’, mentre i vecchi saggi traevano gli auspici per la nuova annata agraria osservando la direzione del fumo. Quando la colonna di fumo, che usciva sinuosa e scoppiettante dalla Cabossa, si dirigiva verso il mare il raccolto sarebbe stato buono ed abbondante, nel caso il fumo si fosse diretto verso i monti l’annata sarebbe stata sfortunata e il raccolto scarso.

