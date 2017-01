Restano bloccati su una parete di ghiaccio: recuperati dal Cnsas

CHIUSAFORTE - Intervento del Soccorso Alpino nel Gruppo del Montasio nelle Alpi Giulie per due alpinisti rimasti bloccati in forte esposizione su un canale ghiacciato sul versante sud-occidentale del Jôf di Montasio.

Alle 11.35 è arrivata la chiamata dal 112 alla Guardia di Finanza di Sella Nevea e alla Stazione del Soccorso di Cave del Predil, che sono intervenuti con sei tecnici e con il supporto dell'elicottero della Protezione Civile.

M. M., uomo, classe 1959, di Gemona del Friuli e E.F. classe 1982, di Spilimbergo erano partiti ben attrezzati con l'idea di raggiungere la cima del Montasio in cordata percorrendo il Canalone Findenegg, sul versante occidentale del monte. Mentre attraversava il ripido canale ghiacciato che da Forca Disteis conduce verso il Bivacco Suringar, l'uomo ha perso un rampone ed è rimasto bloccato a metà canale, ancorato all'altro rampone e alla piccozza, senza poter proseguire agevolmente e senza la sicurezza della corda, che normalmente in quel tratto non viene usata. Il tratto è molto verticale ed esposto.

L'elicottero ha sbarcato in hovering due tecnici della Guardia di Finanza su un sasso sporgente soprastante il canale, consentendo loro di recuperare velocemente con adeguate manovre di corda l'uomo rimasto in equilibrio precario e in forte esposizione. Entrambi gli alpinisti sono poi stati caricati sul velivolo e portati in salvo sulla piazzola attrezzata per l'elicottero a Sella Nevea, nei pressi della caserma della Guardia di Finanza.

Nei prossimi giorni sono previste temperature molto al di sotto dello zero. E' pertanto prudente adottare molte precauzioni e attrezzarsi adeguatamente prima di effettuare qualunque escursione, anche semplice, con ramponi d'acciaio.