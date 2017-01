Allarme attentati nei centri commerciali del Fvg: è una bufala

UDINE – Ha cominciato a girare sui cellulari di centinaia di persone nelle prime ore di mercoledì. Un messaggio vocale su Whtasapp che annunciava un possibile rischio attentato nei principali centri commerciali del Friuli Venezia Giulia. Una comunicazione che si è rivelata essere una bufala.

Ovviamente il rischio attentati è reale, e vale per tutto il territorio nazionale. Ma non c’è alcun allarme specifico per questa settimana nei luoghi sensibili del Friuli Venezia Giulia.

Il messaggio vocale faceva riferimento un rischio nel nord est, nei maggiori centri di aggregazione, lanciato dal Ministro dell’Interno attraverso il comandante della polizia locale di Padova (una voce femminile riferiva della voce messa in giro da architetto di Venezia che avrebbe parlato con il comandante della Polizia locale di Padova). Al comando della cittadina veneta, contattato dalla redazione del Diario di Udine, questo ‘allarme’ non risulta.