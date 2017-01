Temperature in picchiata: arriva l'inverno, pare

FVG - Gli esperti lo avevano annunciato già nei giorni scorsi e pare proprio che ci siamo. Il freddo è in arrivo e si farà sentire. Si parla infatti di inverno polare.

5 gennaio

Come spiega l’Osmer, sulla fascia alpina, al confine con l'Austria, il 5 gennaio è previsto cielo variabile e possibile nevischio, soprattutto in quota, sul resto della regione cielo poco nuvoloso. Su tutte le zone soffierà vento da nord o nord-est da moderato a sostenuto, con possibili raffiche anche forti, specie in quota, dove farà molto freddo. In quanto alle temperature le minime in pianura si aggireranno attorno ai -5, leggermente più alte in costa, con -2 e piuttosto rigide in montagna, dove a quota 2000 possono raggiungere i -15.

6 gennaio

È prevista un’ulteriore diminuzione per il giorno dell’Epifania, quando le minime, in pianura, scenderanno fino a -9, -4 sulla costa e fino a -19 a 2 mila metri. Il cielo sarà sereno con vento in genere moderato da nord o nord-est, da sostenuto a forte in quota. Sulla costa soffierà Bora da sostenuta a forte, specie al mattino.

Tendenza per il 7 gennaio

Non andrà meglio il 7 gennaio. Secondo la tendenza individuata dall’Osmer Fvg, infatti, le temperature minime potranno abbassarsi di un ulteriore grado, arrivano fino a -10. Stesso varrà anche per la costa dovrà si potranno toccare i -5. Un po’ meglio invece in alta quota, dove le minime potranno raggiungere i -12. Detto questo, al mattino il cielo dovrebbe presentarsi sereno con Bora moderata sulla costa, in giornata un leggero cambiamento con l’arrivo di qualche nuvola e vento in deciso calo.

Tendenza per l’8 gennaio

Leggera risalita del termometro l’8 gennaio, quando la minima in pianura, sempre secondo la tendenza, dovrebbe attestarsi attorno ai -8 gradi. Meno 6 in alta quota. Ci sarà un cielo sereno o poco nuvoloso. Sarà inoltre ancora molto freddo nelle ore notturne; in giornata aumenteranno le temperature in quota con inversione termica.