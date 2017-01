Traffico in aumento già a partire dal 5 gennaio

UDINE - Fine settimana vivace sul versante del traffico, con transiti in aumento per i rientri, spostamenti sul corto raggio nella giornata della Befana ma anche partenze in direzione montagna per chi si concede il 'ponte' dal 6 al 9 gennaio.

L’incremento dei transiti comincerà già da giovedì 5 gennaio, giorno di inizio dei saldi nei grandi centri commerciali. Durante la mattinata potrebbero verificarsi rallentamenti in A4, all’altezza dello svincolo di San Donà di Piave. Traffico intenso, in direzione Venezia, anche sabato 7 gennaio e domenica 8, per i rientri di chi ha approfittato delle festività per un periodo di vacanza.

Possibili rallentamenti in entrata alla barriera di Trieste Lisert sia sabato sia domenica. Per quanto riguarda il divieto di circolazione dei mezzi pesanti superiori alle 7 tonnellate e mezzo, lo stop sarà in vigore venerdì 6 gennaio (Festa dell’Epifania) e domenica 8 gennaio, dalle 9 alle 22.