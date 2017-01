Centro Studi Podresca propone il paradigma della comprensione

PREPOTTO - Cosa significa comprendere? Come è possibile la comprensione reciproca? Sono quesiti che meritano una risposta esauriente, poiché dare e ricevere comprensione permette di conquistare la chiarezza di noi stessi, creando un ponte relazionale che ci collega agli altri, per costruire insieme sommando risorse e potenzialità. Le implicazioni della comprensione sono enormi: ne deriva una rete di relazioni costruttiva, fondata su scambi positivi e utili alla qualità della vita.

Il cambio di paradigma

In occasione dell'uscita della sua novità editoriale Il paradigma della comprensione, Silvano Brunelli, Direttore per la ricerca del Centro Studi Podresca, ne tradurrà i contenuti nell'omonimo corso di studio, con la finalità di esplorare il potere operativo della comprensione, gettando le basi di un nuovo modello comunicativo. Il cambio di paradigma coinvolge numerose categorie della vita e per questo contribuisce alla risoluzione di una miriade di problemi, che, grazie allo sviluppo dell'abilità di comprendere, possono dissolversi. Tale abilità è semplice, immediata, efficace. Studiarla e applicarne i principi operativi in modo preciso e sistematico produce risultati autoevidenti.

Centro Studi Podresca

Il corso è rivolto a chiunque desideri maturare maggiore comprensione nelle proprie relazioni, cogliendone una straordinaria opportunità di miglioramento. Si svolgerà nelle giornate del 6 e 7 gennaio, dalle ore 9.30, al suggestivo Borgo Podresca a Prepotto (Udine). Per informazioni e iscrizioni, contattare la segreteria del Centro Studi Podresca: info@podresca.it, 0432.713319.