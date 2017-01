I Fuochi Epifanici in programma per il 6 gennaio!

FVG - Ecco i fuochi rituali, le manifestazioni e gli appuntamenti con la Befana in programma il 6 gennaio 2017.

AQUILEIA > Festa della Cabossa - Quest’anno è un quarto di secolo dalla prima accensione da parte dell’Ado di Aquileia. I festeggiamenti inizieranno dal mattino, alle 9, ma l’accnsione del falò avverrà solo al calar del sole.

BORGO ERBA > Pignarûl Borgo Erba - Nell'unica contea esistente nel circondario, il conte ospita fuochi danze e ristori. Il conte mette a vostro servizio i suoi vassalli per allietarvi durate la serata. Grande accensione del Pignarûl alle 19. Vi aspettiamo numerosi.

BUTTRIO > 36^Fugarele – A Camino di Buttrio (Parcheggio negozio Bravi Buttrio) i festeggiamenti incominceranno dalle 17.30. In programma animazioni per bambini, arrivo dei magi e ... delle befane, bevande calde per tutti.

CIVIDALE DEL FRIULI > Torna la Messa dello Spadone a Cividale del Friuli. Nel Duomo della città ducale, dalle 10.30, sarà monsignor Andrea Bruno Mazzocato a celebrare la funzione. Sempre in piazza Duomo alle 17.15 arriveranno la Befana Volante, consueto appuntamento dedicato ai più piccoli. Insieme ai Tamburi Medioevali arrivano nella Città Ducale i Krampus, alle 17.30 in piazza Paolo Diacono e a seguire piazza Duomo.

COLUGNA > Pignarûl - Nell'area verde sportiva di Colugna andrà in scena il Pignarûl. Ritrovo alle 17.30 e accensione alle 18.Panettone e Vin Brulè per tutti e simpatiche sorprese per i bimbi.

CUSSIGNACCO (UDINE) > Pignarûl 2017 - Il fascino del fuoco e della tradizione si rinnova anche quest’anno (dalle 16.30) a Cussignacco grazie al Circolo Culturale Ellero e la collaborazione del gruppo No Sta Sgurlà e Ursus Animazione. Venerdì 6 gennaio, in località S. Ulderico, alla fine di via Baldasseria Bassa in direzione sud, avrà luogo il rito del Pignarul, l’antichissima usanza che inaugura il nuovo anno e offre al vecchio venerando le indicazioni per predirne l’andamento. Si festeggerà con musiche, intrattenimenti vari, doni per i più piccolini, dolci e bevande calde.

DUINO AURISINA > ‘Pignarûl’ – Al Villaggio del Pescatore alle 17 avrà inizio la manifestazione con l’intrattenimento musicale della Banda Vecia di Trieste. Alle 18 è prevista l’accensione del Pignarûl.

FELETTO UMBERTO > Befane e Pignarûl – Alle 17 ritrovo in piazza Santa Caterina (Bular) e corteo fino in piazza Libertà attraverso via dei martiri accompagnato dalla musica del Complesso Bandistico di Fagagna. Arrivo delle ‘Befane’ con il loro carico di dolciumi per i più piccoli, sfilata e proclamazione di ‘Miss Befana 2017’. Corteo verso il Pignarûl (zona via Trento). Dalle 18.30 fuochi d'artificio e accensione del falò.

GEMONA DEL FRIULI > Epifania del Tallero e non solo – L’antica manifestazione si svolgerà a partire dalle 9.30. Dalle 18 alle 22 arrivo dei Re Magi e accensione del ‘Medili‘ epifanico. L'appuntamento (dalle 18) prevede una rappresentazione dell'Arrivo dei Re Magi in adorazione al Bambin Gesù (che viene impersonato da un bambino della borgata nato nel 2015), con la conseguente accensione del Fuoco Epifanico e le previsioni per il Nuovo Anno. Degustazioni di ‘Brovade e Muset’.

GRUPIGNANO > Fogarissa di Grupignano – Dalle 20 prenderà il via il tradizionale falò.

JOANNIS (AIELLO DEL FRIULI) > Pignarûl Celtico - ‘Ai Vecchi Ippocastani’ v.Mazzini 21, una serata tra mistero e magia. Dalle 19.30 accensione rituale del falò. Gli organizzatori consigliano di Portate il vostro vecchio calendario e offrirlo al fuoco, scrivendoci sopra i pensieri negativi che volete lasciarvi alle spalle e degli intenti positivi per l'anno in arrivo. Il fuoco invierà i vostri desideri agli antenati. Durante il falò ci sarà vin brulè a scaldare gli animi. In programma musica e balli attorno al fuoco. Seguirà cena tradizionale e vegana.

LAIPACCO > Moto-Pignarûl - Dalle a Laipacco.

LATISANOTTA > 31^ edizione della Foghera Latisanotta – venerdì 6, ore 17:30

accensione della pira, chioschi enogastronomici, distribuzione delle calzette, spettacolo del gruppo ‘Skaupaz Toifl’ di Tarvisio, intrattenimento musicale con gli ‘Anni Ruggenti’.

MAJANO > Tradizionale Pignarûl a Borgo Schiratti, dalle 17.30: accensione e bicchierata

MONTEGNACCO > Pignarûl a Montegnacco - Dalle 17 apertura festeggiamenti e ricca pesca gastronomica, alle 19 ccensione «Pignarûl dai fruts» e piccoli giochi pirici, alle 19.30, grande spettacolo pirotecnico, alle 19.45 accensione Pignarûl, tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

MUGGIA > Motobefana de Muja – La manifestazione è giunta alla sua 6^ edizione. Il ritrovo è previsto in piazza Marconi alle 12 e partenza la partenza è presunta per le 13 con rientro alle 16.30. Poi al via le Olimpiadi delle Befane meglio conosciute come Befaniadi, a cura dell'associazione Persemprefioi

ORZANO DI REMANZACCO > Fugarele di Orçan - Dalle 14 apertura dei chioschi e iscrizioni per la Gara di retromarcia con i trattori. Dalle 19 accensione ‘Fugarele dei bambini’, a seguire accensione ‘Fugarele’. Previsto anche un tendone con brulé, birra, bevande calde, panini, porchetta, dolci tipici e gran finale con spettacolo pirpotecnico e pastasciutta gratis per tutti.

PAGNACCO > Pignarûl di Pagnà - L'associazione ‘Tradizioni Friulane’ presenta alle 19.30 l'annuale accensione del Pignarul e condividerà con il pubblico le emozioni, la meraviglia e la fatica di questa grande opera fatta da ragazzi per tutta la gente. Come ogni anno si svolgerà la fiaccolata, la distribuzione di vin brulè e per i più piccoli ci sarà la cioccolata calda. L'ingresso sarà gratuito.

PALMANOVA > Alle 19 accensione del tradizionale Pignarûl epifanico nell’area di Via Vallaresso

PASIAN DI PRATO > Pan e vin – Giunto alla 44^ edizione il ‘Pan e Vin de Pifanie’ Anche per il 2017 il Gruppo Folcloristico Pasian di Prato assieme alle sezioni pasianesi dell’Udinese Club e dell’A.F.D.S., rinnova l’appuntamento per il 6 gennaio. Come da consuetudine, la giornata avrà inizio alle 10.30 con la Santa Messa alla chiesa di San Giacomo Apostolo. Nel pomeriggio a partire dalle 16.45 nei cortili del paese, il gruppo Gruppo Folcloristico Pasian di Prato, allieterà il pubblico con le sue musiche e i suoi canti impreziosendo le letture eseguite per l’occasione da Lamo Doadi. Seguirà poi, alle 17.45, la fiaccolata che porterà all’accensione del 44° Pan e Vin de Pifanie, prevista per le 18.15. Come vuole la tradizione, i vecchi, come augurio, interpreteranno il vigore del fuoco, l’andamento del fumo e ne trarranno gli auspici sull’annata agricola.

PORDENONE > La befana vien giù dal campanile per portare caramelle (o carbone?) a tutti i bambini! A partire dalle 15 ci sarà musica per bambini e un piccolo chiosco con crostini succulenti e prodotti del territorio. A cura dell'associazione il Castello e del Comando Provinciale dei vigili del Fuoco.

PRADAMANO > La Befana porterà i dolcetti a tutti i bambini. Vin brulè, tè caldo, panettone e pandoro per tutti. Si comincia alle 17 in piazza della Chiesa.

RIVIGNANO-TEOR > La foghere – Dalle 18 al via il tradizionale appuntamento, alle 19 accensione del falò epifanico. Tanto cibo per tutti e alla consolle il dj Frankie.

SALT DI POVOLETTO > Pignarûl 2016 - Dalle 17 accensione del Pignarûl giunto ormai alla nona edizione.

SEGNACCO > Non c’è posto migliore del colle di Sant’Eufemia per partecipare all'Epifania tarcentina, un'ottima visuale per godersi lo spettacolo pirotecnico di Tarcento e veder bruciare il protagonista dell'evento...il Pignarûl. Dalle 19.

SESTO AL REGHENA > Alle 14, va in scena la ‘Ciaminada da la Befana’, con partenza dal campo sportivo di Ramuscello. Alle 17 arrivo della Befana e accensione del falò.

STARANZANO > Anche a Staranzano (organizzato da Staranzano Ducks) appuntamento alla Seima 2017, la serata (inizio alle 17) sarà accompagnata dalla musica dei C-STONES e dei Pet&Sons.

TARCENTO > Pignarûl Grant - L’88ª Epifania Friulana di Tarcento vedrà il suo apice alle 19 con l’accesione del fuoco epifanico più famoso della regione Fvg.

TARVISIO > Fiaccolata della Befana a Fusine Val Romana dalle 17 nel piazzale del Consorzio Pascoli di Fusine nei pressi del negozio ‘Alimentari Smile’. Caramelle per i bambini the e vin brulè per tutti.

TAVAGNACCO > La Pro Loco di Tavagnacco ha in programma il tradizionale Pignarûl. L’appuntamento è alle 18 in via dell'Asilo (di fronte alle scuole elementari). Saranno distribuite ai presenti bevande calde (vin brulè e cioccolata calda) e le calze con i dolci ai bambini.

TERZO D’AQUILEIA >Festa per l'accensione del falò epifanico alle 17, nell’area festeggiamenti della Parrocchia di Terzo d’Aquileia, in collaborazione con l'associazione dei Cacciatori ed il gruppo Amici del Folklore.

TRICESIMO >Anche a borgo Laipacco di Tricesimo si aspetterà l’arrivo della befana e l'accensione del Pignarûl per iniziare questo 2017 al meglio. Si comincerà alle 17 proprio con l’arrivo, alla piazzetta della chiesa, della ‘vecchietta’. Alle 17.30 saranno narrate le tradizioni del Pignarûl, Alle 18 partenza della fiaccolata fino all'accensione del Pignarûl. Seguirà un rinfresco con dolci, the e brulè.

TRIESTE – Befana in Grotta – Venerdì 6 gennaio 2017 alle 15, gli speleologi in costume si caleranno dalla volta della Grotta gigante con apposite corde e raggiungeranno gli spettatori radunati 100 metri più in basso.

VALERIANO (PN) - Pignarûl anche a Valeriano, a seguire Vin Brulè, spumante, bibite calde e fredde e tanti dolci!! Le offerte raccolte verranno devolute all'associazione Pro Ospedale San Giovanni-Spilimbergo Onlus.

VENZONE > In Piazza Municipio, alle 14.30, arrivano da Oriente i Re Magi, a cura della Pro Venzone, alle 15.15, dopo aver consegnato i regali ai più piccoli, porteranno i loro saluti agli anziani ospiti della Casa di Riposo di Venzone, per concludere la serata dalle 16 alle 18.30 al Centro Sociale Ricreativo della Pro Loco di Portis.