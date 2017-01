In Valcanale fa la sua apparizione la Pechtra Baba

MALBORGHETTO-VALBRUNA – Un’esperienza che lega tradizione, folklore, enogastronomia, cultura e sport. Tutto questo è ‘La leggenda della Pechtra Baba’, l’evento in programma giovedì 5 gennaio alle 18 a Valbruna organizzato dalla Scuola sci di fondo Valcanale e dall’associazione ‘Landscapes’.

Una serata che si preannuncia molto suggestiva, con una passeggiata notturna e degustazioni itineranti di prodotti tipici lungo il ‘Beisner Track’, il sentiero che conduce al forte Beisner. Nell’occasione, durante la camminata in mezzo ai boschi, saranno anche narrate le tradizioni e le leggende locali, in italiano e tedesco.

Dalle 20 l’incontro vero e proprio con la Pechtra Baba al bunker Vallo Alpino del Littorio, con una degustazione curata dalla Cooperativa agricoltori Valcanale. La Pechtra è una figura mitologica autoctona oramai assimilata alla Befana Italiana. Si tratta però di un personaggio unico, tipico delle zone storicamente appartenute all’impero Austro-Ungarico, assimilabile all’insieme dei demoni invernali che nell’immaginario collettivo dominavano il cielo nelle notti buie del solstizio invernale. Proprio per questo la Pechtra viene cacciata a suon di cracjule e campanacci per le vie dei paesi dai bambini come rito propiziatorio per l’anno appena iniziato.

Il punto di ritrovo per partecipaare all’iniziativa è la scuola sci fondo Valcanale di via Saisera 1, a Malborghetto (3341249193 per info).