La Notte dei Saldi: musica, degustazioni e divertimento per i più piccoli

MARTIGNACCO - Torna l’appuntamento con la Notte dei Saldi made in Città Fiera, giovedì 5 gennaio shopping fino a mezzanotte accompagnati dalla musica e molto altro. Tante le iniziative pensate per festeggiare l’arrivo dei saldi: alle 21 a Show Rondò esibizione di Federico Baroni, per i golosi, nelle gallerie del centro, degustazione gratuita di pandori, panettoni e frutta immersi nel cioccolato fuso.

Un regalo per tutti i genitori

Baby parking gratuito presso le Aree gioco Youngo e presso Naturama, per arricchire la giornata di giochi, animazione e divertimento. (A fronte della presentazione di uno scontrino di soli 20 euro). Il 5 e il 6 gennaio non mancheranno le befane in galleria a premiare tutti i bambini.