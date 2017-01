Epifania al Visionario

UDINE – Un ricco programma di appuntamenti vi aspetta al Visionario nel lungo weekend dell'Epifania e non deluderà né grandi né piccini! Da venerdì 6 a domenica 8 gennaio il Visionario - con il suo bar - sarà aperto fin dal mattino, con tanti film in programma, da Il cliente di Asghar Farhadi (Premio alla sceneggiatura e al miglior attore al festival di Cannes) a Paterson di Jim Jarmusch, da Sing a Il Ggg - Il grande gigante gentile e, solo venerdì 6 gennaio, tornerà sullo schermo anche il classico Disney Il libro della giungla (al prezzo speciale di 5 euro).

Fine settimana dell’Epifania

Eccezionalmente aperta per tutto il weekend anche la Mediateca Mario Quargnolo del Visionario, che ha messo a punto un calendario di laboratori per bambini assolutamente da non perdere: venerdì 6 gennaio alle 11.30 potrete mettere alla prova la vostra conoscenza di fiabe e classici Disney con C'era una volta... il quiz!, sabato 7 alle 10 potrete partecipare al laboratorio Buio, Luce e ... scatole magiche e a seguire all'incontro Chi ha paura del buio?, mentre domenica 8 vi aspettiamo per realizzare L'oceano tascabile di Nemo & Dory! Tutti i laboratori sono ad ingresso gratuito previa prenotazione via mail a mediateca@visionario.info.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie e la pagina Facebook