FVG - Oggi consideriamo il significato dei 9 anni personali, che una volta attraversati fanno sì che il ciclo ricominci da un nuovo livello.

Ecco come calcolare il numero personale per il 2017

Se per esempio si e’ nati il 9 marzo: 9+3=12 Quindi 2+1=3 a cui si deve aggiungere il numero corrispondente all’anno in corso, nel nostro caso 1 che e’ abbinato al 2017. Risultato: 4.

Qual è dunque il significato del vostro numero?

