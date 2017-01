Distrutte dal fuoco tre case a Forni di Sopra

FORNI DI SOPRA – Un vasto incendio si è sviluppato dalla mattinata del 6 gennaio in località Andrazza, a Forni di Sopra.

Due edifici sono andati completamente distrutti: fortunatamente non si trattava di case abitate, ma di depositi di attrezzi e fienili. Non ci sono stati feriti. Una terza abitazione è stata interessata dall’incendio: in questo caso il proprietario si è accorto delle fiamme che lambivano l’edificio e ha fatto subito uscire moglie e due figli.

I Vigili del Fuoco di Tolmezzo, Udine e del vicino Cadore sono impegnate per spegnere le fiamme ed evitare che il fuoco si propaghi in paese. Presenti anche diversi volontari della Protezione Civile.