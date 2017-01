Entrano in canonica e rubano i soldi delle offerte

TARVISIO – Ormai i ladri non si fermano davanti a nulla. A Fusine a essere svaligiata è stata la canonica, che sorge a pochi passi dalla chiesa parrocchiale. Dopo aver celebrato la messa, amara è stata la sorpresa di don Giuseppe Morandini (don Bepi) nel trovare la porta della canonica sfondata e la mancanza delle offerte dei fedeli: 600 euro in spiccioli.

A darne notizia è l’edizione on line de Il Gazzettino. Il fatto è avvenuto giovedì 5 gennaio. Come racconta don Bepi al Gazzettino, è stato lontano dalla canonica per poco più di un’ora. Al ritorno la scoperta con i ladri che, mettendo tutto in disordine, sono riusciti a trovare tre vaschette di plastica nelle quali erano contenute le monete donate dai fedeli.

Il danno ingente è quello della porta, completamente sfondata. Il parroco ha denunciato il fatto ai carabinieri della Compagnia di Tarvisio.