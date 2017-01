Chiamata in Nazionale Under 19 per Cecotti

TAVAGNACCO - Torna in Nazionale Under 19 Chiara Cecotti. La giocatrice del Tavagnacco, classe 1999 (compirà 18 anni il prossimo 17 gennaio), è tra le convocate dal tecnico Enrico Maria Sbardella per l’amichevole che l’Italia giocherà l’11 gennaio contro la Nazionale A femminile dell’Albania (si giocherà allo stadio di Elbasan). Il ritiro comincerà l’8 gennaio, il giorno dopo la partita di Campionato delle gialloblu contro il Como, per concludersi l’11 gennaio.

Contenta, per questa chiamata, Chiara Cecotti, che in questa stagione è diventata una delle titolari della difesa del Tavagnacco. «Speravo di tornare in nazionale, ma non pensavo già per quest’amichevole – confessa la giovane gialloblu –. Sono contenta, il mio 2017 non poteva iniziare in maniera migliore». Alla fine dello scorso Campionato, Cecotti si era posta l’obiettivo di diventare titolare nel Tavagnacco. Obiettivo centrato. «Sono riuscita a ritagliarmi un posto in squadra e credo di essermelo meritato per l’impegno e la costanza negli allenamenti. Ora spero di continuare così, sia con il Tavagnacco che in Nazionale».

Una crescita, quella di Chiara Cecotti, agevolata anche dal rapporto con le sue compagne di squadra. «Mi trovo meglio rispetto al passato con le ragazze più grandi: mi aiutano e mi danno sempre consigli per migliorarmi, sia in allenamento che in partita. Anche quando sbaglio – conclude la friulana – mi stimolano sempre a fare meglio, e per me questo è molto importante».