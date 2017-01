Famiglia ferita dopo essere finita in un fosso

GONARS – Grave incidente, venerdì mattina, sull’A4, all’altezza di Gonars (in direzione Venezia). L’auto su cui viaggiava una famiglia di cinque persone (rumeni residenti in Italia) è uscita di strada per cause ancora in corso di accertamento, sfondando il guardrail e finendo in un fosso.

Nell’impatto tutti gli occupanti della vettura sono rimasti feriti. La più piccola del gruppo, una bimba di 7 anni, è stata portata in ospedale dall’elisoccorso del 118. Le altre persone sono state soccorse con le ambulanze. Uno dei passeggeri è rimasto incastrato nell’auto e sono dovuto intervenire i Vigili del Fuoco di Cervignano per estrarlo.

Sul luogo dell’incidente, avvenuto attorno alle 9.30, sono intervenuti la Polizia stradale e il personale di Autovie Venete.