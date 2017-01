Il Vecchio Venerando: "Il 2017 sarà un anno duro ma buono"

TARCENTO - «Sarà un anno duro, ma buono». E' il responso, positivo del Vecchio Venerando dopo l'accensione del Pignarul Grant a Coja di Tarcento.

Il fuoco, acceso dai pignarulars saliti sul colle in fiaccolata, come al solito ha richiamato migliaia di persone desiderose di sapere come srà il 2017. E il Venerando, Giordano Marisiglio, ha letto nel fuoco un anno duro ma buono, che sarà caratterizzato da siccità.

Il fumo si è diretto verso la montagna e questo è stato considerato un segnale positivo dal Venerando.