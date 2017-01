La Gsa Udine 'soccombe' sul campo dell'OraSì Ravenna

UDINE - Inizio anno indigesto per la Gsa Udine che soccombe sul campo di una ottima Orasì Ravenna per 81-73. I bianconeri, che hanno nuovamente visto infortunarsi la guardia Truccolo, uscita dal campo alla fine del terzo quarto, finiscono sotto anche di 28 lunghezze, prima di riuscire a ridurre le distanze nell’ultima frazione. Contro i padroni di casa precisissimi nel tiro da tre punti (percentuali oltre il 50% per i romagnoli che fanno registrare 10/18), la Gsa ha messo in mostra un generoso Okoye, Mvp dei suoi (24 punti, 4 rimbalzi, 6 falli subiti) ed un Ferrari sempre di più collante della squadra (9 punti, 5 rimbalzi e 3 assist). Praticamente assente, invece, Allan Ray che in 24’ in campo ha messo vicino 4 miseri punticini.

La Gsa inizia il match con in campo Traini, Ray, Okoye, Ferrari, Zacchetti. Il primo quarto è giocato nel segno dell’equilibrio. Per Udine il più 'caldo' è Okoye che segna i primi quattro punti degli ospiti, dall’altra parte Ravenna si conferma squadra pericolosa in tutti (o quasi) i suoi elementi e segna i primi canestri con Marks, Masciadri e Chiumenti. Dopo il 9-9 firmato con una tripla di Ray (uno dei pochi lampi) le due squadre tornano appaiate sul 16-16 grazie a una bomba di Traini. In finale di tempo, si accende Sabatini che ha sostituito Marks: prima un canestro da sotto e poi la bomba allo scadere danno il vantaggio ai padroni di casa per 21-19 alla fine della prima frazione di gioco.

Nel secondo quarto, l’Orasì Ravenna non sbaglia quasi nulla ed ha un Sabatini super (13 punti per lui alla fine dei primi 20 minuti) e riesce a staccare la Gsa. C’è prima un effimero vantaggio udinese con Cuccarolo e Okoye (21-23), ma subito dopo Sabatini spara da libero (Nobile troppo distante) una tripla e poi Chiumenti realizza sei punti approfittando della debolezza sotto canestro degli ospiti che affiancano nel frangente a Cuccarolo (bene in attacco, ma poco presente a rimbalzo l’ex Virtus) prima Gatto e poi Diop. Siamo già 30-23 per i padroni di casa, ma ci vuole ancora una bomba del solito Sabatini prima che Lardo reagisca chiamando time-out. Dopo che i padroni di casa segnano nuovamente con Sabatini completando il break di 14 a 0 a loro vantaggio, finalmente si rivedono gli ospiti con un canestro da sotto di Cuccarolo. Ravenna tiene, però, in mano le redini dell’incontro ed arriva alla pausa lunga con 13 punti di vantaggio (45-32).

La terza frazione vede i padroni di casa furoreggiare ed arrivare al vantaggio massimo di 28 lunghezze (64-36) grazie ad una precisa nel tiro dall’arco fenomenale e, nel frangente, alle prodezze di Sgorbati e Masciadri. Dall’altra parte c’è una Gsa con una palla che in attacco non gira in modo fluido, con un Ray praticamente assente e una difesa per nulla impeccabile. Nel finale di frazione c’è, però, una piccola reazione di orgoglio dei bianconeri che mettono a segno un break di 10 a 0. Una bomba del redivivo Pinton e due liberi del positivo Okoye portano il divario sotto i venti punti di scarto (64-46), anche se il team di Lardo deve registrare l’uscita per un nuovo infortuno di Truccolo, già fuori per problemi ad un ginocchio per un mese in questa stagione.

Nell’ultimo quarto la Gsa, trainata dal cuore e dai punti di Okoye, Ferrari e Pinton, riesce a rosicchiare diversi punti a Ravenna e a fare venire più di qualche brivido ai supporters romagnoli. 5 punti di Pinton ed un canestro da sotto di Cuccarolo portano Udine a -11 (66-55), ma l’Orasì con Smith e Tamboni risponde colpo su colpo (74-58). Un ulteriore break di 10 a 0 cui partecipano anche Diop e Traini fanno arrivare la Gsa fino a -7 quando manca meno di un minuto da giocare (78-71), ma i buoi sono ormai scappati e Ravenna conclude vittoriosa il match con il punteggio di 81-73.

OraSì Ravenna - G.S.A. Udine 81-73 (21-19, 45-32, 64-46)

OraSì Ravenna: Stefano Masciadri 15 (3/3, 3/4), Gherardo Sabatini 15 (3/6, 3/4), Taylor Smith 12 (5/12, 0/0), Matteo Tambone 10 (1/4, 2/5), Giacomo Sgorbati 10 (1/2, 2/3), Alberto Chiumenti 8 (4/7, 0/0), Andrea Raschi 6 (2/3, 0/0), Derrick michael Marks 4 (2/6, 0/2), Marcello Crusca 1 (0/0, 0/0), Fadilou Seck 0 (0/0, 0/0), Emmanuele Scaccabarozzi 0 (0/0, 0/0). All. Martino. Note: tiri liberi 9/11, tiri da due 21/43, tiri da tre 10/18.

G.S.A. Udine: Stanley onyekachukwu Okoye 24 (7/11, 1/6), Mauro Pinton 13 (2/4, 3/4), Gino Cuccarolo 12 (5/5, 0/0), Michele Ferrari 9 (4/6, 0/0), Andrea Traini 5 (0/2, 1/2), Allan Ray 4 (0/3, 1/4), Joel Zacchetti 4 (2/5, 0/0), Ousmane Diop 2 (1/2, 0/0), Vittorio Nobile 0 (0/1, 0/0), Riccardo Truccolo 0 (0/1, 0/1), Tommaso Gatto 0 (0/0, 0/0), Raphael Chiti 0 (0/0, 0/0). All. Lardo. Note: tiri liberi 13/17, tiri da due 21/39, tiri da tre 6/17.