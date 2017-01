Il Tavagnacco comincia il 2017 con la trasferta di Como

TAVAGNACCO - Riparte il Campionato di serie A femminile dopo la sosta per le vacanze natalizie. Sabato 7 gennaio il Tavagnacco, per l’ultima giornata del girone di andata, l’undicesima, è di scena a Como. L’incontro, diretto da Tommaso Righi di Bologna, comincerà alle 14.30 e sarà trasmesso in tv su Top Planet a partire dalle 14.15 (canale 63 del digitale terrestre).

Una sfida a cui la compagine friulana arriva con 19 punti in classica contro i 6 del Como. Mister Amedeo Cassia, però, non si fa illusioni, e sa bene che riprendere a giocare dopo una pausa così lunga non sarà facile.

«Mi aspetto una partita difficile – ammette Cassia – perché il Como è una squadra che deve salvarsi e quindi sono convinto che metterà tutto quello che ha in campo, cercando di metterci in difficoltà. Da parte nostra – assicura – cercheremo di dare il massimo e di portare a care i 3 punti». Una prima parte di stagione, per il Tavagnacco, molto positiva, che ha sorpreso anche l’allenatore gialloblu. «Sono soddisfatto per quanto fatto fin’ora dalle ragazze: credo che la squadra meriti i punti che per l’impegno e la passione dimostrati».

Quella di Como sarà una partita speciale per la capitano del Tavagnacco, Paola Brumana, nata e cresciuta (anche calcisticamente) proprio a Como.