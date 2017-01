Quattro giovani investiti da un'auto in via Bariglaria

UDINE – Incidente stradale, nella serata di venerdì, in via Bariglaria, a Udine. Una Toyota Yaris condotta da un 27enne ha investito quattro ragazzi che camminavano sul ciglio della strada. I quattro sono stati soccorso dal 118 e trasportati in ospedale.

A darne notizia è la Polizia locale di Udine, intervenuto sul luogo dell’incidente per i rilievi del caso. L’incidente si è verificato alle 20. La Yaris stava percorrendo via Bariglaria con direzione da via Cividale verso via La Spezia quando poco oltre l’intersezione con via Emilia ha urtato i quattro ragazzi che stavano camminando lungo il margine della carreggiata.