68enne morto al freddo: lo trova la vicina

SEDEGLIANO – Lo hanno ritrova accasciato sull’uscio di casa sua a Sedegliano. ‘Pinut’, così lo chiamavano in paese, dove era molto conosciuto, se n’è andato così in una notte gelida. Giuseppe Grillo, questo il nome di battesimo dell’uomo, che aveva 68 anni, è stato trovato da una vicina di casa. Solamente la sera prima la stessa donna aveva salutato l’uomo che seduto accanto alla porta di casa.

Inutili i soccorsi

Nella mattinata del 6 gennaio, però, aprendo al mattino presto le imposte la signora ha visto ‘Pinut’ fermo, nella stessa posizione in cui lo aveva salutato la sera precedente. Subito ha chiamato i soccorsi, ma gli uomini del 118 accorsi sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. È probabile che nei prossimi giorni sarà disposta l’autopsia sul corpo che ora riposa nella chiesetta del cimitero di Sedegliano.

Comunità in lutto

Grillo era un uomo solitario e abitudinario, ex lavoratore di quella che un tempo era la Rex di Pordenone, abitava solo, e ultimamente aveva avuto alcuni problemi di salute. Una persona buona che lascia un vuoto nella comunità.