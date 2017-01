Pakistano beccato con 20 panetti di hashish

CODROIPO – Trasportava 1 chilo hashish, suddiviso in 20 panetti da 50 grammi l’uno. L’uomo, un 41enne pakistano residente in Lombardia, titolare di permesso di soggiorno per motivi di protezione sussidiaria, è stato fermato nella serata del 6 gennaio a Codroipo, lungo la tratta ferroviaria Mestre-Udine, dal personale del Norm della Compagnia, nell’ambito dei servizi finalizzati a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti.

Agli arresti

Dopo la perquisizione e il ritrovamento dello stupefacente, l’uomo è stato arrestato dagli uomini dell’Arma con l’accusa di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti. Per lui si sono quindi aperte le porte della Casa Circondariale di Udine. Lo stupefacente è stato posto sotto sequestro.