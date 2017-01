2 incidenti in mezz'ora a poca distanza l'uno dall'altro

UDINE – In mezz’ora due incidenti. Risultato un ferito, fortunatamente lieve. Prima, attorno alle 16.30 del 7 gennaio, in viale Venezia, all’incrocio con via Ternova. Un’utilitaria si è scontrata con un motoveicolo per poi finire dritta sul palo che regge il nome della strada. Il bilancio è di un ferito, lieve, trasportato all’Ospedale. Sul posto sono arrivati anche gli uomini della Polizia.

Poco dopo alle 17 circa

Non troppo lontano dalla zona del primo sinistro, un altro incidente. Questa volta una signora alla guida della sua autovettura, una Yaris, in direzione Udine, lungo via Santa Caterina a Pasian di Prato, è stata colta, dalle prime informazioni, da un colpo di sonno, finendo sull’altra corsia di marcia, dove sopraggiungeva una Mini Cooper alla cui guida c’era un uomo di Pordenone. Per fortuna nessuno si è fatto male.