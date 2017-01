Salta una tubatura alla Friz di Udine: scuola inagibile

UDINE - L'ondata di gelo che in questi ultimi giorni sta interessando il Friuli non ha creato disagi solo al reparto di terapia intensiva dell'ospedale, ma anche alla scuola alberghiera 'Friz' di Udine. Una tubazione si è rotta a causa del freddo e dall'istituto ha cominciato a fuoriuscire acqua.

Il problema si è verificato in via Mario Modotti, una laterale di via Riccardo di Giusto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Udine, che hanno trovato la sede chiusa per le vacanze natalizie. Oltre all'allagamento dell'atrio, c'è stato anche un cedimento di un controsoffitto. La scuola, quindi, è stata dichiarata inagibile.

Gli studenti, che avrebbero dovuto tornare in classe lunedì. Toccherà alla Provincia di Udine mettere a disposizione, se possibile, nuovi spazi per quella che è una succursale dell'Isis Stringher.