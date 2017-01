Sfida da tutto esaurito tra Udinese e Inter

UDINE – Alle 12.30 lo stadio Friuli ospiterà la sfida tra Udinese e Inter. Una partita di grande fascino, che richiamerà allo stadio Friuli più di 23 mila persone. Oltre agli 11 mila abbonati (circa), sono stati staccati 13 mila biglietti. Il rischio, come avviene di solito con l’arrivo delle grandi squadre, è che i tifosi avversati (in questo caso nero azzurri) siano in maggioranza.

Sugli spalti, quindi, lo spettacolo si annuncia di grande livello. Per quanto riguarda il campo, l’allenatore bianconero Gigi Delneri dovrà fare a meno di Wague e Badu assenti per gli impegni in coppa d'Africa e di Balic ed Evangelista influenzati. Però recupererà Hallfredsson e Thereau. Il primo ha risolto il problema al collo, il secondo ha superato il gonfiore al ginocchio.