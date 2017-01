Alza il gomito e si rifugia sull'albero di Natale in piazza

CODROIPO – Si rifugia sull’albero di Natale dopo aver alzato il gomito. Il fatto è successo a Codroipo, nella notte tra sabato e domenica, come riferisce l’edizione on line de Il Gazzettino.

L’uomo, dopo aver bevuto troppo, si era steso sulla piazza in piena notte nonostante il freddo pungente della serata. Chi l'ha notato si è spaventato per la sua salute e ha chiamato i soccorsi: sul posto, in pochi minuti, sono arrivati 118 e forze dell’ordine. L’uomo, però, ha cominciato ad agitarsi vedendo tutto quel movimento e ha tentato di fuggire. Come rifugio ha scelto l’albero di Natale, sul quale si è arrampicato.

E' stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per recuperarlo e farlo scendere con l’ausilio di una scala. L’uomo è stato quindi riaccompagnato a casa per smaltire la sbornia.