Caporetto 1917, Roma 2017: L'Italia come cento anni fa?

FVG - In un bel libro scritto dallo storico Angelo d’Orsi, 1917 L’anno della rivoluzione (Editori Laterza) sono raccontati gli eventi che sconvolsero il mondo in quell’anno fatidico, i cui riverberi giungono fino ai nostri giorni. La presa da parte dei bolscevichi del Palazzo d’inverno, l’apparizione mariana di Fatima, Matha Ari fucilata a Parigi, la dichiarazione di Balfour che aprì la via alla costituzione dello stato di Israele, e soprattutto la prima guerra mondiale che trova il suo apice distruttivo nella disfatta di Caporetto. Un libro da leggere, se si vogliono vedere le radici di un passato creduto sepolto che invece continuano crescere e ad espandersi nel presente.

Le similitudini storiche con i nostri giorni risultano evidenti. Ecco perchè.