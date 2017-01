Freddo? Le tendenze non sono confortanti

FVG – Nuova settimana, ‘vecchie’ temperature su tutta la regione. E pare che la situazione resterà costante per l’intero mese di gennaio. Insomma, un inizio anno all’insegna del freddo polare. Secondo ilmeteo.it, ci sarebbero «nuove conferme circa un mese di gennaio all'insegna del maltempo invernale, con frequenti irruzioni gelide verso il mar Mediterraneo». In particolare «la maggior parte delle simulazioni elaborate evidenziano un’alta pressione atlantica sull'Oceano orientale ed Europa occidentale e saccature di aria polare in affondo verso il Mediterraneo centrale e l’Italia». Si tratta comunque di tendenze, per le previsioni vere e proprie è infatti necessario rimanere costantemente aggiornati.

Le previsioni per i prossimi giorni

Già da martedì 10 gennaio, sempre secondo il sito di previsioni, «le regioni settentrionali potrebbero essere coinvolte da precipitazioni, che stante le temperature ancora molto basse, assumerebbero carattere nevoso anche in pianura, soprattutto al Nord Ovest». In quanto alla nostra regione, invece, il sito dell’Osmer Fvg prevede cielo sereno o poco nuvoloso, ancora un po’ di Bora o Borino e possibile nevischio in montagna. In quanto alle temperature non ci saranno sensibili aumenti: Per i giorni a venire, fino a mercoledì 11, infatti, le minime rimarranno costanti sotto lo zero.