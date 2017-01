A Pontebba torna protagonista la Snow Art

PONTEBBA – Il ghiaccio inteso come forma di espressione artistica. A Pontebba torna ‘Snow Art Pontebba’, il 2° Festival internazionale delle sculture di neve. L’appuntamento è per il 21 e il 22 gennaio nel centro al confine tra Valcanale e Canal del Ferro.

Grandi cubi di giaccio saranno posizionati negli angoli più suggestivi del paese, lasciati nelle mani creative di scultori che li trasformeranno in vere e proprie opere d’arte.

L’iniziativa, sostenuta dalla Regione Fvg e dal Comune di Pontebba, è proposta dal Gruppo Sportivo Val Gleris con il coinvolgimento di tutte le associazioni locali. Un evento promosso con l’obiettivo di richiamare persone in valle per promuovere le attrazioni turistiche di Pontebba: il palaghiaccio, le piste di fondo e i percorsi per passeggiate con le cjaspe.

I grandi blocchi di ghiaccio, delle dimensioni di 3x3x3 metri, saranno lavorati dalle mani di scultori provenienti da mezza Europa (ovviamente anche dall’Italia). Utilizzando filo spinato, seghe, palette e scalpelli plasmeranno e realizzeranno le loro opere, che dovranno essere ultimate entro il 22 gennaio.

Toccherà poi ai turisti e agli abitanti valutarle e designare il vincitore. Le sculture di neve, potranno quindi essere ammirate fino a quando, con l’approssimarsi della primavera, non si scioglieranno.